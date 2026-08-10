Nvidia will bis zu drei Milliarden US-Dollar in Lancium investieren und sich damit frühzeitig Stromkapazitäten für den KI-Boom sichern.Nvidia plant, 2 Milliarden US-Dollar in das US-Energieunternehmen Lancium zu investieren, wobei möglicherweise weitere 1 Milliarde US-Dollar zur Verfügung stehen, wenn der Energieentwickler neue Kapazitäten hinzufügt, berichtete The Information. Die anfängliche Investition würde Nvidia einen Anteil von etwa 20 Prozent an dem von Blackstone unterstützten Unternehmen sichern, der auf etwa 30 Prozent steigen würde, wenn Lancium bestimmte Meilensteine ??im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme zusätzlicher Stromkapazitäten erreicht, so der Bericht. Laut dem …
Enthaltene Werte: US5949181045,US67066G1040,US68389X1054,JP3732000009Den vollständigen Artikel lesen
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