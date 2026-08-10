Ihr müsst mehr über euren Börsenbrief sprechen. Dies hören wir als erste Replik von Neuabonnenten unseres Börsenbriefs bei Saurenz Finance sehr häufig. Als zweite Antwort hören wir: "Ihr wart doch schon Finfluencer, als es den Begriff noch gar nicht gab." Da müssen wir in der Regel etwas schmunzeln, doch es stimmt. Daniel Saurenz als Gründer handelt aktiv an der Börse seit 1997 und damit seit beinahe 30 Jahren. Er führte Portfolios beginnend beim Anlegermagazin Börse Online, der Financial Times ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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