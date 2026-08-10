Die Nvidia-Aktie hat in den vergangenen Tagen wieder deutlich an Stärke gewonnen. Nach der Korrektur bis in den Bereich um 190 US-Dollar setzte eine kräftige Gegenbewegung ein, die den Kurs inzwischen wieder auf rund 224 US$ geführt hat. Damit ist das bisherige Allzeithoch bei knapp 236 US$ wieder in greifbarer Nähe. KI-Nachfrage bleibt der wichtigste Treiber Rückenwind kommt weiterhin von der hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Große Technologiekonzerne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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