Nvidia-Chef Jensen Huang hat inmitten der jüngsten KI-Korrektur ein klares Signal gesendet. Während viele Anleger nach dem Rücksetzer bei Tech-Aktien nervös wurden, sprach Huang in Seoul von einer Kaufchance. Inzwischen hat die Nvidia-Aktie die Korrektur bereits beendet und den kurzfristigen Abwärtstrend nach oben verlassen. Für langfristige Investoren ist das entscheidend: Der KI-Ausbau steht nicht am Ende, sondern weiterhin am Anfang.• Die Nvidia-Aktie hat die jüngste Korrektur technisch bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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