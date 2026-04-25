Der Dax bringt eine schwierige Handelswoche noch vergleichsweise solide zu Ende. Der Wochenschluss komfortabel oberhalb von 24.000 Punkten verschafft dem Index im Hinblick auf die nächste Handelswoche eine vergleichsweise komfortable Ausgangslage.Nach wie vor bestimmt der Konflikt im Nahen und Mittleren Osten das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten. Der deutsche Leitindex wurde im Verlauf der letzten Woche mit einem knackigen Anstieg der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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