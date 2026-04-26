Nevada trifft Kupfer: Ein Deal läuft, der fast den gesamten Börsenwert übersteigt - und kaum jemand weiß es

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New York Canyon: 399 Meter Kupfermineralisierung bestätigt, NDAs unterzeichnet, mehrere Interessenten aktiv. US-kritisches Metall in der weltbesten Bergbau-Jurisdiktion.

- Advertorial/Werbung - Im Auftrag von Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und den Disclaimer am Ende.

Ein Deal läuft, der fast den gesamten Börsenwert übersteigt - und der Markt hat es noch nicht gemerkt

30 Mio. USD Transaktionshistorie. Partner wie Rio Tinto, Ivanhoe Electric, Agnico Eagle. Börsenwert: nur knapp 7,5 Mio. USD (vollständig verwässert). New York Canyon aktiv vermarktet - NDAs unterzeichnet, mehrere Interessenten.

Liebe Leserinnen und Leser,

Stellen Sie sich vor: Ein einziger laufender Deal eines Unternehmens ist bereits fast so viel wert wie der gesamte Börsenwert. Gleichzeitig sind NDAs mit mehreren Interessenten für ein Kupferprojekt in Nevada unterzeichnet - in einem Land, das Kupfer gerade zum strategisch kritischen Metall erklärt hat. Und der Markt? Hat diese Meldung nachbörslich vom Freitag noch nicht bemerkt. Das könnte sich schon am Montag ändern.

Wir sprechen von Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC | ISIN: CA29103R1055), einem kanadischen Microcap, der seit 2020 mit einem Kapitaleinsatz von rund 7 Mio. USD bereits rund 30 Mio. USD in Transaktionswert generiert hat - durch Deals mit Rio Tinto, Agnico Eagle und Ivanhoe Electric. Der aktuelle Börsenwert: 7,5 Mio. USD. Die Schere zwischen Substanz und Bewertung war selten so groß.

- Advertorial/Werbung -

- Im Auftrag von Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Das dunkle Geheimnis des Minensektors - und wie clevere Anleger es umgehen

Wer in Minenaktien investiert, kennt das Muster: Ein Junior-Explorer präsentiert glänzende Bohrergebnisse, die Aktie steigt - und fällt dann über Monate wieder auf das Ausgangsniveau. Denn die Wahrheit des Sektors ist so einfach wie brutal: Rund 90% aller Explorationsprojekte schaffen es niemals in Produktion. Neun von zehn Projekten werden niemals der erhoffte Erfolgsfall.

Die Risiken sind vielfältig: Enttäuschende Bohrergebnisse. Verzögerte oder verweigerte Genehmigungen. Finanzierungsengpässe. Politische Instabilität in den Projektländern. Fehlentscheidungen des Managements. Und manchmal - wie Anfang 2026 bei Vizsla Silver - sogar kriminelle Gewalt in der Projektregion, die eine Aktie innerhalb von Stunden um über 50% abstürzen lässt.

(Quelle: Tradingview)

Wie also navigieren kluge Investoren durch dieses Minenfeld? Die Antwort: Sie suchen nach Unternehmen mit alternativen Geschäftsmodellen - solchen, die an den richtigen Stellen der Wertschöpfungskette partizipieren, ohne die größten Risiken zu tragen.

Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC) geht dabei noch einen Schritt weiter als klassische Royalty-Unternehmen - mit einem Modell, das in dieser Form im Minensektor nahezu einzigartig ist.

Das A&D-Modell: Minen-Flipping nach Private-Equity-Prinzip

Man kennt das Konzept aus der Immobilienwirtschaft: Kaufe eine renovierungsbedürftige Immobilie günstig ein, werte sie auf, verkaufe sie teurer. Emergent Metals hat genau dieses Prinzip auf den Minensektor übertragen - das A&D-Modell: Strategic Acquisitions & Divestitures

Das Modell läuft in drei Phasen ab:

Phase 1 - Strategischer Kauf:

Strategischer Kauf: Emergent identifiziert unterbewertete Rohstoffprojekte in erstklassigen Jurisdiktionen und erwirbt sie zu Discountpreisen - oft abseits des Bietermarktes, dank dem 40-jährigen Netzwerk von CEO David Watkinson in Nevada und Quebec.

Phase 2 - Wertsteigerung: Geologische Neu-Interpretation historischer Daten, Geophysik, Beprobungen, KI-gestützte Ressourcenmodellierung - die Projekte werden für potenzielle Käufer aufgewertet.

Wertsteigerung: Geologische Neu-Interpretation historischer Daten, Geophysik, Beprobungen, KI-gestützte Ressourcenmodellierung - die Projekte werden für potenzielle Käufer aufgewertet. Phase 3 - Monetarisierung: Verkauf, Joint Venture, Option oder Royalty-Deal an Minenfirmen, die genau solche weiterentwickelten Projekte suchen.

Die Haltedauer beträgt im Durchschnitt nur 3 bis 5 Jahre - ein Bruchteil der 10 bis 20 Jahre, die der klassische Weg vom Explorationsprojekt zur produzierenden Mine dauert. Genehmigungsverfahren in Nevada allein dauern rund 7 Jahre. Emergent ist längst weg, bevor das beginnt.

Emergents Transaktionshistorie seit 2018 - Repeatable Value Creation Model (Quelle: Emergent Metals)

Das Ergebnis: Seit 2020 hat Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC) mit einem Kapitaleinsatz von nur ca. 7 Mio. USD rund 30 Mio. USD in Transaktionswert generiert - in Form von Cash, Aktien, Arbeitscommitments und Royalty-Zahlungen. Abgeschlossene Transaktionen mit Rio Tinto (Kennecott), Agnico Eagle (O3 Mining), welches von Agnico Eagle übernommen wurde, Ivanhoe Electric und Lahontan Gold belegen, dass dieses Modell auch von den großen Namen der Branche akzeptiert wird.

~29,6 Mio. USD geschätzter Transaktionswert seit 2020 (Quelle: Emergent Metals)

Warum Nevada und Quebec? Die besten Minen-Adressen der Welt

Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC) operiert ausschließlich in Nevada (USA) und Quebec (Kanada) - zwei Jurisdiktionen, die laut Fraser Institute Survey 2025 auf Rang 1 und 15 der weltweit attraktivsten Bergbauregionen rangieren.

Nevada ist historisch DER Goldstaat der USA: 225 Mio. Unzen Gold wurden hier bislang gefördert. 2024 kamen rund 70% der gesamten US-Goldproduktion aus Nevada. Die Rechtssicherheit, die Infrastruktur und das bergbaufreundliche regulative Umfeld machen den Bundesstaat für Majors wie Rio Tinto, Ivanhoe Electric oder Agnico Eagle zur bevorzugten Adresse - und damit auch für Emergent als Verkaufspartner.

Quebec steht Nevada kaum nach: Rund 25% der kanadischen Goldproduktion stammen aus der Provinz. Quebec fördert die Minenindustrie aktiv durch Steuererleichterungen. Wer dort ein fortgeschrittenes Projekt besitzt, hat bereits einen Bewertungsaufschlag gegenüber risikoreicheren Jurisdiktionen.

Fokus auf Tier-1-Jurisdiktionen: Nevada und Quebec (Quelle: Emergent Metals)

Das Portfolio: Acht Projekte, vier Royalties - und ein Deal, der größer ist als der Börsenwert

Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC | ISIN: CA29103R1055) hält aktuell acht Projekte im Deal-Portfolio und vier Royalty-Beteiligungen - zusammen 12 Assets. Zum Vergleich: Junior-Explorer mit ähnlicher Börsenbewertung besitzen in der Regel nur 1 bis 2 Projekte, häufig ohne jede Vorgeschichte.

Golden Arrow (Nevada) - Der laufende Deal

Golden Arrow ist das Vorzeigeprojekt des A&D-Modells. Das rund 10.000 Acres große Areal im Nye County, Nevada, verfügt - laut Pressemitteilung - über eine gemessene und angezeigte Ressource von 296.500 Unzen Gold und 4,0 Mio. Unzen Silber, gestützt auf über 200.000 Fuß historische Bohrungen und 34 identifizierte Explorationstargets.

Am 24. März 2026 wurde die endgültige Kaufvereinbarung mit Fairchild Gold unterzeichnet. Die Transaktion umfasst:

250.000 USD nicht rückzahlbare Anzahlung (bereits bezahlt)

350.000 USD Cash

12,5 Mio. Fairchild-Aktien bei Closing, deren Wert derzeit (Stand 25.4.2026) rund 800.000 USD sind

rund 800.000 USD sind Senior Secured Note über 3,5 Mio. USD bei 8,5% p.a. (eskalierend auf 5,0 Mio. USD im 5. Jahr)

0,5% NSR-Royalty, die Emergent dauerhaft behält

Der Gesamtwert dieser Transaktion wird auf 6 bis 7 Mio. USD geschätzt - nicht dilutiv, ohne eine einzige neue Aktie auszugeben. Zum Vergleich: Der gesamte Börsenwert von Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC) lag zuletzt bei nur rund 7,5 Mio. USD (voll verwässert). Ein einziger Deal entspricht damit fast dem gesamten Unternehmenswert - und ist bereits in Umsetzung.

New York Canyon (Nevada) - Das Kupfer-Wildcard: Aktuelles Update

Bohrarbeiten am New York Canyon Property, Nevada (Quelle: Emergent Metals)

New York Canyon ist aus Upside-Perspektive möglicherweise das spannendste Asset im Portfolio - und hat gerade ein wichtiges Update erhalten.

Das Wichtigste zuerst: Emergent Metals hat mit mehreren Interessenten Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDAs) unterzeichnet und vermarktet das Projekt aktiv für Verkauf, Option oder Joint Venture. CEO David Watkinson bestätigt: Das Projekt hat für Junior- und mittelgroße Unternehmen das richtige Profil - genau jene Zielgruppe, die heute nach strategisch wichtigen Kupferliegenschaften sucht.

Das rund 6.800 Acres große Areal umfasst 21 patentierte und 320 nicht-patentierte Claims in Nevada und hat Erkundungsgeschichte mit den größten Namen der Branche:

Kennecott Exploration (Rio Tinto) investierte 6,7 Mio. USD in Exploration (2020-2023) und bestätigte Kupfermineralisierung

Ivanhoe Electric optionierte das Projekt für 2 Mio. USD und führte 2024/25 weitere Feldarbeiten durch

Beide Majors ließen ihre Optionen nach der initialen Phase nicht verlängern - schlicht weil das Projekt für ihre Größenordnung zu klein war, nicht wegen geologischer Probleme

Die geologischen Gegebenheiten sind vielversprechend: Der South Block beherbergt drei bekannte Kupferziele - Longshot Ridge, Copper Queen und Champion. Ein Conoco-Bericht aus dem Jahr 1979 dokumentierte allein bei Copper Queen 142 Millionen Tonnen mit einem Kupfergehalt von 0,35% (diese Ressource wurde vor der Einführung von NI 43-101 erstellt, wurde nicht von einer qualifizierten Person verifiziert und wird vom Unternehmen als historische Ressource behandelt; siehe Pressemitteilung vom 28. Mai 2019 für weitere Details);



Ein NI 43-101-Bericht aus dem Jahr 2010 schätzte eine angezeigte Ressource von 16,3 Millionen Tonnen mit einem Kupfergehalt von 0,43% bei Longshot Ridge (dies gilt als historische Ressource gemäß NI 43-101 und wurde von keiner qualifizierten Person geprüft oder verifiziert; siehe Pressemitteilung vom 19. Mai 2019 für Details). Kennecott (Rio Tinto) ließ eine der historisch wichtigsten Bohrungen des Projekts, MN-42, mit modernen Labormethoden neu analysieren. Das Ergebnis: Ein Kupfergehalt von 0,341% wurde über eine Länge von 399 Metern bestätigt - ein solider Wert, der zeigt, dass die Lagerstätte auch nach heutigen Maßstäben wirtschaftlich rentabel bleibt (Einzelheiten siehe Pressemitteilung vom 4. Oktober 2021).

Entscheidend für das Timing: Kupfer wurde 2023 vom US-Energieministerium als kritisches Metall anerkannt und steht seit 2025 offiziell auf der USGS-Liste der Critical Minerals - mit hohem Versorgungskettenrisiko. Nevada ist laut Fraser Institute 2025 die Nummer-1-Jurisdiktion weltweit für Bergbauinvestitionen. Ein Kupferprojekt in Nevada, mit bestätigter Mineralisierung durch Rio Tinto und Ivanhoe, aktiv vermarktet mit unterzeichneten NDAs - das ist eine Konstellation, die Aufmerksamkeit verdient.

Casa Berardi South (Quebec) - 29.000 Acres neben einer 593-Mio.-USD-Mine

Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC) hält 208 Claims auf rund 29.000 Acres im Abitibi-Goldgürtel Quebecs - direkt südlich und angrenzend an die ehemalige Casa Berardi Mine, die seit 1988 über 2,4 Mio. Unzen Gold produziert hat. Hecla Mining hat diese Mine kürzlich für bis zu 593 Mio. USD in bar, Aktien und sonstigen Gegenleistungen an Orezone Gold verkauft. Der neue Eigentümer wird das Gebiet aggressiv erkunden - und dafür möglicherweise Zugang zu Emergents angrenzendem Land benötigen. Das eröffnet ein natürliches JV-Potenzial. Iamgold ist Eigentümer des südlich angrenzenden Grundstücks.

Emergent hat selbst bereits rund 6.000 Meter Kernbohrungen absolviert. Ein neu identifiziertes Graphit-Target mit 10 Kilometer Streichlänge verleiht dem Projekt eine zusätzliche Critical-Minerals-Komponente.

Buckskin Rawhide East (Nevada) - Kostenlose Optionalität

Die "Buckskin Rawhide East"-Schürfrechte von Emergent umfassen einen Teil einer historischen Mine in Nevada mit einem Bestand von 1,8 Millionen Unzen. Das Unternehmen verpachtet die Claims im Rahmen eines 20-jährigen Pachtvertrags für 10.000 Dollar jährlich an den Minenbesitzer; darüber hinaus erhält Emergent 20 bis 30 Dollar pro Unze Gold, die auf seinem Grundstück gefördert wird. Die Claims selbst wurden noch nie abgebaut - ein reines, unbewertetes Potenzial im Portfolio.

Das Royalty-Portfolio: Ein stiller Schatz

Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC | ISIN: CA29103R1055) hat bei vergangenen Projektverkäufen konsequent Royalty-Komponenten eingebaut - und damit parallel zum Deal-Portfolio ein eigenes Royalty-Portfolio aufgebaut. Aktuell umfasst es vier Beteiligungen:

NSR für einen Teil auf Agnico Eagles Canadian Malartic Complex (produzierende Mine)

NSR für einen Teil auf Troilus Golds Troilus-Mine (Machbarkeitsstudien-Stadium)

NSR für einen Teil auf Lahontan Golds Santa-Fe-Mine (PEA-Stadium)

NSR für einen Teil auf Lahontan Golds West Santa Fe Property (Explorationsstadium)

Mit dem Abschluss der Fairchild-Transaktion wird eine fünfte Royalty hinzukommen. Royalty-Unternehmen werden an der Börse historisch mit Bewertungsaufschlägen gehandelt. Uns ist kein börsengelistetes Royalty-Unternehmen bekannt, das unter 50 Mio. USD Börsenwert notiert. Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC) notiert derzeit bei nur 7,5 Mio. USD - und entwickelt dabei bereits ein Royalty-Portfolio.

Zum Vergleich: Globex Mining (TSX: GMX) verfolgt ein ähnliches Projekt-Generator-Modell und wird derzeit mit rund 140-150 Mio. CAD bewertet. Emergent Metals notiert bei einem Bruchteil davon.

Portfolio-Bewertung (intern): 25 bis 50 Mio. CAD - fast das Vierfache des aktuellen Börsenwerts (Quelle: Emergent Metals)

Katalysatoren 2026: Warum dieser Herbst entscheidend sein könnte

Bei einem Börsenwert von 7,5 Mio. USD (voll verwässert) braucht es keine Flut an Ereignissen, um den Kurs zu bewegen. Schon ein einziger relevanter Newsflow kann ausreichen. Und genau dieser Newsflow ist bei Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC) 2026 auf mehreren Ebenen zu erwarten:

Abschluss der Golden Arrow-Transaktion mit Fairchild Gold - Cash, 12,5 Mio. Fairchild-Aktien und eine 3,5-Mio.-USD-Note fließen ins Unternehmen

Fortschritt bei New York Canyon - NDAs bereits unterzeichnet, mehrere Interessenten in aktiver Prüfung; möglicher Verkauf oder JV-Deal

Assay-Ergebnisse von Lahontans Bohrprogramme auf dem West Santa Fe Property

Mögliche Royalty-Rückkaufzahlungen aus bestehenden NSR-Beteiligungen

Neukäufe von Projekten aus dem Cashflow der Golden-Arrow-Transaktion geplant

Über Lahintans Bohrprogramm hat das Unternehmen auch gerade in der letzten Woche auf der Münchener Kapitalmarkt Konferenz interessierten Anlegern berichtet:

Kimberly Ann, President and CEO of Lahontan Gold Corp auf der MKK, Quelle: Private Aufnahme

Das durchschnittliche Tageshandelsvolumen liegt bei nur rund 400.000 Aktien. Ein einzelner informierter Investor, der die Newslage korrekt einschätzt, kann hier bereits Bewegung erzeugen.

Management und Investoren: Wer hinter Emergent Metals steht

Das Management-Team bringt über 100 Jahre kombinierte Erfahrung in der Minenindustrie mit.

Management Team: David Watkinson (CEO), Grant Smith (CFO), Denise Pilla (Corporate Secretary)

(Quelle: Emergent Metals)

CEO David Watkinson ist seit 40 Jahren in der Bergbauindustrie tätig und kennt die Projekte und Eigentümer sowohl in Nevada als auch in Quebec - ein Wettbewerbsvorteil bei Projektakquisitionen, der praktisch nicht zu kopieren ist.

Der leitende Direktor Andrew MacRitchie ist CFO von Skeena Gold + Silver, einem Goldproduzenten mit einer Marktkapitalisierung von über 6 Milliarden Dollar. Auch Direktor Robert Kiesman ist Mitglied des Skeena-Vorstands. Victor Contorie, der kürzlich Northern Superior für 450 Millionen Dollar verkauft hat, ist als Aktionär beteiligt. Institutionelle Investoren haben kürzlich 550.000 CAD über dem Marktpreis investiert - ein klares Signal.

EMR Board of Directors (Quelle: Emergent Metals)

Risiken: Was Anleger wissen müssen

Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC) ist ein spekulatives Microcap-Unternehmen. Das Hauptrisiko besteht darin, dass die Golden-Arrow-Transaktion mit Fairchild Gold nicht abgeschlossen wird (obwohl Emergent in diesem Fall das Grundstück zurückerhält). Darüber hinaus gelten die üblichen Rohstoffpreisrisiken (Gold, Silber, Kupfer) sowie das Risiko einer Neubewertung historischer Ressourcenschätzungen und das allgemeine Liquiditätsrisiko, das mit dem geringen Handelsvolumen verbunden ist. Anleger sollten nur spekulatives Kapital einsetzen und ihre Positionen begrenzen.

Fazit: Ein Korb aus Optionalität - fast zum Nulltarif

Emergent Metals Corp. (WKN: A3DHBC | ISIN: CA29103R1055) ist kein gewöhnlicher Explorer und kein klassischer Produzent. Es ist ein Projekt-Akzelerator mit bewiesenem Geschäftsmodell, einem diversifizierten Portfolio in erstklassigen Jurisdiktionen, einem wachsenden Royalty-Baustein - und einer Bewertung, die all das bislang schlicht ignoriert.

New York Canyon steht mit aktiven NDAs und mehreren Interessenten vor einem möglichen Katalysator. Golden Arrow ist so gut wie in trockenen Tüchern. Das Royalty-Portfolio wächst still im Hintergrund.

Die Deals sind in Bewegung. Der Markt hat es noch nicht gemerkt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen, Ihre Mining Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Emergent Metals Corp. unter https://www.emergentmetals.com/ oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+ (https://www.sedarplus.ca/home/).

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