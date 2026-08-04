Zinsen, Anleiherenditen und der Ölpreis: Gerade wird vieles an den Kapitalmärkten ganz schön in Bewegung gebracht. Die Federal Reserve hat zwar vergangene Woche die Zinsen nicht erhöht. Dennoch ist der Druck vom Markt groß. Diese Woche startete mit steigenden Anleiherenditen für die Märkte. Das verteuert die Refinanzierung des US-Schuldenbergs, der in diesen Tagen die Marke von 40 Billionen USD überschritten hat! Die USA können sich höhere Zinsen grundsätzlich nicht leisten. Für die Metalle ist das eine angenehme Situation und eine Chance für Anleger. Denn viele Rohstofftitel haben mit der Korrektur seit Jahresanfang deutlich verloren. Wir blicken deshalb auf die Aktien von Agnico Eagle, Almonty Industries und Endeavour Silver!
Enthaltene Werte: CA0203987072,CA29258Y1034,CA0084741085Den vollständigen Artikel lesen ...
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