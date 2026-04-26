K+S ISIN: DE000KSAG888 - Wochenbilanz und AnalysteneinschätzungenIm Verlauf der Woche konnte die Aktie von K+S einen deutlichen Kursgewinn von 9,06 Prozent verzeichnen und avancierte damit zum Top-Performer im MDAX. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel schloss am Freitag mit einem Kurs von 15,77 Euro ab. Das Wochenhoch lag am Donnerstag bei 16,59 Euro am Handelsplatz Xetra.StatusDie K+S-Aktie ist derzeit eine laufende Empfehlung von RuMaS. Anlegerinnen ...

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