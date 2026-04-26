Die Umicore-Aktie hat sich vom angestrebten Einstiegskurs und dem vorgesehenen Kaufsignal entfernt. Aufgrund dieser Entwicklung wurde der Trading-Tipp für Umicore aufgehoben. Zwar wurde das Ziel erreicht - ein Treffer - jedoch entstand daraus kein Gewinn, da kein Kauf stattgefunden hat.RuMaS-Strategie: Klarheit statt RisikoImmer wieder stellt sich die Frage, warum RuMaS gelegentlich einen sogenannten "Treffer ohne Gewinn" ausweist. Genau darin liegt ...

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