Die Umicore-Aktie hat sich vom angestrebten Einstiegskurs und dem vorgesehenen Kaufsignal entfernt. Aufgrund dieser Entwicklung wurde der Trading-Tipp für Umicore aufgehoben. Zwar wurde das Ziel erreicht - ein Treffer - jedoch entstand daraus kein Gewinn, da kein Kauf stattgefunden hat.RuMaS-Strategie: Klarheit statt RisikoImmer wieder stellt sich die Frage, warum RuMaS gelegentlich einen sogenannten "Treffer ohne Gewinn" ausweist. Genau darin liegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS