ITM Power (ISIN: GB00B0130H42) ist ein britischer Spezialist für die Entwicklung und Produktion von PEM-Elektrolyseuren. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Partnern und Kunden wie Linde, RWE, Shell, Infineon und Rheinmetall zusammen und ist in verschiedenen Projekten und Förderinitiativen aktiv. Im Verlauf der vergangenen Woche konnte die ITM Power-Aktie einen beeindruckenden Kurssprung von über 20 Prozent verzeichnen. Seit Anfang April hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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