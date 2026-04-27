Der nächste Gold-Hotspot?: Zodiac Gold - Warum es in Liberia genau jetzt spannend wird!

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Zodiac Gold positioniert sich mit einem großen Landpaket entlang der Todi-Scherzone in einer der spannendsten, aber noch wenig erkundeten Goldregionen Westafrikas.

Zodiac Gold (TSXV: ZAU | FSE: K19) rückt mit seinem Projektportfolio in Liberia zunehmend in den Fokus von Rohstoffinvestoren. Das Unternehmen kontrolliert ein großes, zusammenhängendes Landpaket entlang der aussichtsreichen Todi-Scherzone - einer der am wenigsten erkundeten, aber geologisch hochinteressanten Regionen Westafrikas.

Liberia gilt als eine der letzten wenig explorierten Regionen des westafrikanischen Goldgürtels - während vergleichbare Länder bereits intensiv erschlossen wurden. Genau hier setzt Zodiac Gold an und positioniert sich frühzeitig in einem potenziell hochattraktiven Goldcamp.

Im Interview sprechen CEO David Kol und Advisor Brett Richards über die aktuelle Entwicklung, die Fortschritte im Projekt und die ambitionierte Roadmap bis 2026.





https://goldinvest.de/video/zodiac-gold-der-naechste-gold-hotspot-warum-liberia-jetzt-spannend-wird/

Besonders spannend: Zodiac Gold arbeitet darauf hin, bereits kurzfristig eine erste bedeutende Goldressource zu definieren - mit dem Ziel, das Projekt systematisch weiterzuentwickeln und langfristig Wert zu schaffen.

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