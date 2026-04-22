The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.04.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2026
ISIN Name
CA7026573054 PASOFINO GOLD LTD
NO0010921232 AKER HORIZONS IL NK 0,01
US78396V3078 SCWORX CORP. DL-,001
DE000HLB3Q29 Lb.Hessen-Thueringen GZ
DE000HLB3027 Lb.Hessen-Thueringen GZ
DE000HLB3Q03 Lb.Hessen-Thueringen GZ
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2026
ISIN Name
CA7026573054 PASOFINO GOLD LTD
NO0010921232 AKER HORIZONS IL NK 0,01
US78396V3078 SCWORX CORP. DL-,001
DE000HLB3Q29 Lb.Hessen-Thueringen GZ
DE000HLB3027 Lb.Hessen-Thueringen GZ
DE000HLB3Q03 Lb.Hessen-Thueringen GZ
© 2026 Xetra Newsboard