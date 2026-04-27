Software-Aktien hatten es in den vergangenen Monaten am Kapitalmarkt sehr schwer. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sorgt dafür, dass im Marktkreisen entsprechende Spezialsoftware schneller und günstiger hergestellt und verwendet werden kann. Diese Einschätzung sorgte bei der Atoss-Aktie (510440) für herbe Kursabschläge. Nun scheint aber eine Trendwende in Sicht. Das war schon heftig: Vom Rekordhoch bei 147,60 Euro ging es nahezu in einem Rutsch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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