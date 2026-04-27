Das ist offensichtlich: Gemessen an den nahezu identischen Kurszielen von 4,50 Euro (GBC) und 4,30 Euro (NuWays) lässt NanoRepro gegenwärtig viel Raum im Chart ungenutzt. So pendelt die Notiz seit Monaten zwischen 1,40 und 1,60 Euro - immerhin zuletzt mit Drang nach oben. Ein nachhaltiger Aufwärtstrend ist das aber bisher nicht. Um das Kurspotenzial zu heben, hat das Team um CEO Lisa Jüngst zuletzt einen Strategieprozess zur Lokalisierung interner Synergien sowie der Optimierung der künftigen Positionierung auf die Schiene gesetzt (siehe dazu auch unseren Beitrag HIER). "Wir wollen nicht länger als Beteiligungsunternehmen wahrgenommen werden, sondern als Consumer-Health-Plattform", sagt Lisa Jüngst bei ihrer Präsentation auf der MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22. April 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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