Insiderkäufe | Alphabet: Pentagon greift zu, Bayer: Erste Anhörung & Telekom: Streik?
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|299,70
|299,90
|12:59
|299,75
|299,95
|12:59
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:43
|YouTube testet KI-Suche im Stil eines Chats
|12:42
|Google DeepMind CEO meets top Korean industry leaders to deepen AI partnerships
|12:23
|Google Rolls Out Enhanced Play Protect In Malaysia To Block Scam Apps
|12:22
|Google's Hassabis Seeks AI Partnerships in South Korea
|12:18
|Kritik an Android: Google soll laut EU nachbessern
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:30
|WARNUNG für Bayer-Anleger: Warum Insider bereits still und leise verkaufen - Was ich meinen Lesern jetzt rate
|12:30
|Bayer Stock Plunges As Supreme Court Wrestles With Roundup Cancer Suits
|12:10
|Bayer-Aktie: Doch kein Spaziergang
|Die Bayer-Aktie hat wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Nachdem der Kurs des Chemie- und Pharmakonzern bereits in den letzten fünf Handelstagen um über -9% einbrach, geht es auch am Dienstagmorgen leicht...
► Artikel lesen
|11:59
|Aktien Europa: Zurückhaltung prägt Geschehen
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten prägt am Dienstag Zurückhaltung das Geschehen. Nach den Verlusten am Vortag ging es leicht nach oben. Im Iran-Krieg gibt es unterdessen...
► Artikel lesen
|11:57
|Aktien Frankfurt: Leichte Gewinne
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es nach dem verhaltenen Wochenauftakt auch am Dienstag relativ ruhig angehen lassen. Mangelnde Fortschritte in den Verhandlungen zwischen...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:10
|Deutsche Telekom-Aktie im Fokus vor T-Mobile US Zahlen
|Die Deutsche Telekom steht vor einem wichtigen Tag. Während die Aktie nach einem starken Jahresstart deutlich korrigiert hat und sich einer zentralen Unterstützungszone nähert, rücken die heute anstehenden...
► Artikel lesen
|11:54
|Insiderkäufe | Alphabet: Pentagon greift zu, Bayer: Erste Anhörung & Telekom: Streik?
|Insiderkäufe | Alphabet: Pentagon greift zu, Bayer: Erste Anhörung & Telekom: Streik
► Artikel lesen
|11:51
|Glasfaser-Offensive: Telekom baut Netz deutlich schneller aus
|10:51
|Warnstreiks bei Telekom: Verdi ruft bundesweit zu Arbeitsniederlegungen auf
|10:48
|Deutsche Telekom Aktie im Fokus: Mega-Deal mit T-Mobile? Jetzt Aktien kaufen?
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|299,70
|+0,20 %
|BAYER AG
|37,310
|-2,79 %
|DEUTSCHE TELEKOM AG
|26,760
|-0,41 %