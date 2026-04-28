Die Deutsche Telekom steht vor einem wichtigen Tag. Während die Aktie nach einem starken Jahresstart deutlich korrigiert hat und sich einer zentralen Unterstützungszone nähert, rücken die heute anstehenden Quartalszahlen von T-Mobile US in den Fokus. Sie könnten kurzfristig darüber entscheiden, ob sich die aktuelle Schwäche fortsetzt oder ob eine Stabilisierung einsetzt. Rücksetzer nach gescheitertem Ausbruch Zu Beginn des Jahres 2026 zeigte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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