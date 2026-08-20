München (ots) -Das Eishockey-Angebot bei MagentaSport und MagentaTV zur Saison 2026/27 wird noch vielfältiger, noch attraktiver! Rund 1000 Stunden Live-Programm mit allen Partien aus der PENNY DEL, der Champions Hockey League mit den deutschen Teams und den wichtigsten DEB-Länderspielen der Frauen, Männer und Nachwuchsteams mit dem Highlight in 2027: die Heim WM als inhaltliche Klammer bei MagentaSport für zusätzliche exklusive Inhalte.Dazu wird die Contentserie "EishockeyDeutschland" mit monatlichen Stories ausgebaut: Dokus und Features aus der DEL, Top-Talente für die Heim-WM, die NHL-Stars, Frauen-Eishockey. Erste Folge: eine Story am 15.September zum DEL-Rückkehrer Krefeld.Neu ist auch: der Podcast "Eishockey Show" wird ab dem 14. September wöchentlich Montagabends ausgestrahlt - auf allen MagentaSport-Kanälen und allen gängigen Podcast Plattformen. In dem weiterentwickelten Format diskutiert Sascha Bandermann alle wichtigen Themen mit Rick Goldmann oder Basti Schwele.Die Fakten zur PENNY DEL 2026/27: 364 Live-Spiele, bis zu 55 Playoff-Partien - alles direkt aus den Stadien produziert, 32 Konferenzen in einem umfassenden Live-Programm-Schema, in der Regel von Donnerstag bis Sonntag. Neu: Die Vorberichte bei den Freitagsspielen starten bereits ab 19.15 Uhr, die Konferenz mit 6 Partien beginnt wie gewohnt um 19 Uhr. Der Saison-Auftakt am Top-Spiel-Donnerstag, 17. September: der neuformierte Rekord-Meister Berlin spielt in Straubing, wird ab 19 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV gezeigt.Mit dem European Cup of Nations läuft ab heute ein neues Format für das Frauen National Team: Deutschland richtet das Turnier in Füssen aus und spielt zum Auftakt gegen Frankreich (live ab 19.15 Uhr), gegen Norwegen (Freitag, 17.45 Uhr) und Ungarn (Samstag, 14.15 Uhr). Die deutschen Partien live und kostenlos bei MagentaSport.Wie wird die neue DEL-Spielzeit? Noebels zeigt an, wer Meister wirdMarcel Noebels ist einer der erfolgreichsten deutschen Eishockey-Spieler - sein Wechsel nach 12 Jahren als Eisbär in Berlin zu den Kölner Haien ist eines der bemerkenswerten DEL-Transfers. "Ich habe schon relativ früh in Köln unterschrieben, weil ich wusste, dass sich die Wege in Berlin trennen werden. Ich wollte für eine Mannschaft spielen, die genau die gleichen Ambitionen hat wie die Eisbären."Köln, Vizemeister 2025 und Hauptrunden-Sieger 2026, wartet seit 2002 auf den Meistertitel. Noebels attestiert einen "sehr tiefen Kader", die Ansprüche sind mit ihm als Fünffach-Meister und dem neuen Trainer Thomas Berglund weiter hoch. "Die Ambitionen in den letzten 2, 3 Jahren sind bei den Haien auf jeden Fall gestiegen. Es hat immer so ein Quäntchen gefehlt, um bis zum Ende das zu haben, was man seit 24 Jahren vermisst hat. In Köln ist der Aufbruch da, das zu ändern. Ich bin froh, dass das Vertrauen in mich gesteckt wird, um das zu ändern!"Bei Coach Berglund komme "harte und ehrliche Arbeit an Nummer 1." In Berlin sei der "Meister-Geist" und vieles über die Erfahrung und den guten Mix im Team gekommen. Noebels Credo ist die Mannschaftsleistung: "Ich habe lieber 5 Spieler, die 30 Punkte machen als einen, der 70 macht, wir aber leider nichts erreichen."Bei der Frage "wer wird Meister?" schweigt Marcel Noebels - zeigt aber auf sein Haie-Trikot.Die Kölner starten die Saison am Freitag, 18. September, gegen Wolfsburg - live ab 19 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel.Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/XdQn7em2Poa6i9gJustin Schütz und sein kleiner Kinder-Traum auf SchalkeJustin Schütz kam von den Haien in 2024 und wurde mit Mannheim Vize-Meister in 2026. Schon wieder. Er rechnet mit einer noch umkämpfteren Saison. "Die Liga ist wieder stärker geworden", sagt Justin Schütz. Über den Titel mag der Top-Stürmer deshalb nicht sprechen - sein Verletzungsaus in der Finalserie gegen Berlin habe ihm "mental" schwer zu schaffen gemacht. Deshalb gelte: "Jeden Tag besser werden. Wir haben eine richtig geile Truppe!" Und: "Verletzungsfrei bleiben!"Als großes Ziel sieht der Schalke-Fan Schütz: "Bei der WM dabei zu sein. Vor allem bei dem Auftaktspiel auf Schalke. Das wäre für mich so ein kleiner Kindheitstraum, einmal in der Veltins Arena einzulaufen."In einem weiteren Topspiel zum Saisonauftakt gastieren die Mannheimer Adler in München -am 18. September - live bei MagentaSport als Einzelspiel und in der Konferenz.Ebenfalls im Blickpunkt: Aufsteiger und DEL-Rückkehrer Krefeld Pinguine - die auch in der EishockeyDeutschland-Folge am 15. September vorgestellt werden: Basti Schwele hat sich vor dem Saisonauftakt in Krefeld umgeschaut und stellt den Verein, seine Akteure und das gesamte Umfeld vor. Krefelds Aufstiegstrainer Thomas Popiesch trifft am 1. Spieltag mit Bremerhaven auf jenen Klub, mit dem bis 2024 große Erfolge feierte.Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/5RPwsH4K5Ba3ag8"Die Eishockey-Show" - neu: ab 14. September wöchentlich!Die Content-Serie EishockeyDeutschland und "Die Eishockey-Show" liefern noch mehr exklusive Einblicke und Hintergründe. bietet mit starken Feature-Beiträgen die inhaltliche Klammer bis zur Heim-WM, die ab dem 13. Mai ebenfalls bei MagentaTV und MagentaSport gezeigt wird. Die Reihe verbindet monatlich deutsche Eishockey-Themen, aktuelle und in der Langzeitbetrachtung: Klubs und Köpfe aus der DEL, der Nationalmannschaft mit einem neuen Bundestrainer, die NHL-Legionäre, Frauen-Nationalmannschaft und Top-Talente."Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann widmet sich jeden Montag den aktuellen Themen und heißesten Stories - kompetent, emotional und humorvoll diskutiert. Sascha Bandermann wird als Moderator immer dabei sein, Basti Schwele, und Rick Goldmann wechseln sich wöchentlich ab. Dazu sind auch immer wieder weitere Gäste aus dem deutschen Eishockey vorgesehen.In der ersten Folge der Show steht am 14. September die große Saisonvorschau mit allen Hosts im Fokus. Auch in der "Eishockey-Show" bekommen der Rück- und Ausblick aktueller Themen unter dem EishockeyDeutschland und der Countdown zur Heim-WM 2027 ihren festen Platz mit eigener Rubrik. Verfügbar am Montagabend über die MagentaSport-Kanäle, Podcatcher, als Videoformat via Spotify, YouTube und MagentaTV.Die CHL mit Berlin, Köln und Mannheim startet ebenfalls im SeptemberIn Europas Eishockey-Königsklasse gehen die deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim an den Start. In der Ligaphase mit sechs Spieltagen kämpfen die insgesamt 24 Teams um den Einzug ins Achtelfinale. MagentaSport zeigt in der Vorrunde sechs Partien der deutschen Vertreter und in der K.o.-Runde sieben Begegnungen live: zum Start die Gastspiele der Kölner Haie am 3. September (live ab 19.00 Uhr) bei Red Bull Salzburg und der Eisbären Berlin beim HC Davos am 6. September (live ab 15.30 Uhr) sowie die Heimspiele von Köln gegen Frölunda Göteborg am 10. September (live ab 19.15 Uhr) und von Berlin gegen die Herning Blue Foxes am 13. September (live ab 17.45 Uhr).Frauen-Nationalmannschaft geht ab heute beim Women's European Cup of Nations aufs EisDie DEB-Auswahl der Frauen von Bundestrainer Jeff MacLeod bestreitet vom heutigen Donnerstag, 20. August, bis 22. August 2026 in Füssen gegen Frankreich, Ungarn und Norwegen ihre ersten Länderspiele der Saison (Sendezeiten in der Übersicht). Das Turnier ist der erste Härtetest im Rahmen der Vorbereitung auf die IIHF Women's World Championship, die vom 6. bis 16. November 2026 in Herning und Esbjerg (Dänemark) stattfindet und ebenfalls live von MagentaSport und MagentaTV übertragen wird. Mit der Begleitung der Nationalmannschaft unterstreichen MagentaSport und MagentaTV ihr umfassendes Engagement im Frauen-Sport.Deutschland Cup 2026 als Meilenstein auf dem Weg zur Heim-WM 2027Für die DEB-Männer ist auf dem Weg zur Heim-WM 2027 der Deutschland Cup 2026 vom 5. bis 8. November ein Meilenstein in der Vorbereitung - als Teil des IIHF European Cup of Nations. Gastgeber Deutschland, Lettland, Österreich und die Schweiz gehen im neuen Austragungsort Düsseldorf aufs Eis - alle Spiele live bei MagentaSport und MagentaTV. Zudem gibt's ab Mitte April 2027 alle sieben Testspiele der Nationalmannschaft im Countdown zur WM.Der große Saison-Höhepunkt steht vom 13. bis 30. Mai 2027 auf dem Programm: Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland! Die Spiele werden in den Spielorten Düsseldorf (PSD Bank Dome) und Mannheim (SAP Arena) ausgetragen - und das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Erzrivale Schweiz in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen vor erwarteten über 60.000 Eishockey-Fans. Ein gutes Omen: bereits bei der Heim-WM 2010 fand der Auftakt auf Schalke statt und das DEB-Team besiegte die USA mit 2:1 nach Verlängerung.Nächste Eishockey-Generation im Fokus: Die U20-WM der Männer live aus KanadaAuch Deutschlands Eishockey-Nachwuchs begleitet MagentaSport weiterhin live und zeigt die IIHF-U20-Weltmeisterschaft vom 26. Dezember 2026 bis 5. Januar 2027 aus Edmonton und Red Deer - mit allen deutschen Gruppenspielen sowie der K.o.-Runde live.Women's European Cup of NationsDonnerstag, 20.08.2026ab 19.15 Uhr: Deutschland- FrankreichFreitag, 21.08.2026ab 17.45 Uhr: Deutschland- NorwegenSamstag, 22.08.2026ab 14.15 Uhr: Deutschland- UngarnChampions Hockey LeagueDonnerstag, 03.09.2026ab 19.00 Uhr: Red Bull Salzburg - Kölner HaieSonntag, 06.09.2026ab 15.30 Uhr: HC Davos - Eisbären BerlinDonnerstag, 10.09.2026ab 19.15 Uhr: Kölner Haie - Frölunda GöteborgSonntag, 13.09.2026ab 17.45 Uhr: Eisbären Berlin - Herning Blue FoxesPENNY DEL | 1. SpieltagDonnerstag, 17.09.2026ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin- Straubing TigersFreitag, 18.09.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Krefeld Pinguine - Pinguins Bremerhaven, Red Bull München - Adler Mannheim, Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt, Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther, Schwenninger Wild Wings - Löwen FrankfurtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6337223