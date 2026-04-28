Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat im Geschäftsjahr 2025 solide Ergebnisse vorgelegt und zeigt sich in einem herausfordernden Konsumumfeld weiterhin stabil. Bei einem Umsatz von 338,0 Mio. Euro erzielte das Unternehmen ein Ergebnis vor Steuern von 34,7 Mio. Euro sowie ein Nachsteuerergebnis von 23,7 Mio. Euro. Angesichts einer weiterhin angespannten Konsumstimmung und steigender Kosten im Einzelhandel ist das eine respektable Leistung, die zeigt, dass sich das Geschäftsmodell bislang als widerstandsfähig erweist. Stabil durch schwierige Zeiten Doch der Blick nach vorne fällt deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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