Als Plusvisionen das letzte Mal, im September 2022, [siehe HIER] über die Beteiligungsgesellschaft Nynomic - Schwerpunkt optische undberührungslose Mess- undSensortechnik - berichtete, stand die Aktie, grob, auf einem ähnlichen Niveau wie aktuell: Derzeit notiert der Anteilsschein bei rund 22 Euro, damals waren es um die 26 Euro. Zwischenzeitlich sackte das Papier allerdings im März (2026) bis auf gut acht Euro ab. Dann allerdings kam es zu einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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