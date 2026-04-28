In der vergangenen Woche berichteten wir im RuMaS Express-Service unter dem Titel: "Von Tief zur Trendwende: SCHOTT Pharma startet das Comeback!" Bis März 2024 erlebte die Aktie des Mainzer Pharmazulieferers eine starke Aufwärtsbewegung. Zu diesem Zeitpunkt plante SCHOTT Pharma ISIN: DE000A3ENQ51 mit der Abnehmspritze sein Wachstum weiter zu beschleunigen. Allerdings währte die Euphorie nicht lange: Nach dem Erreichen des Höchststands mussten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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