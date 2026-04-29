Heiße Eisen für den Strom von morgen: Fliegen Siemens Energy, Nordex und Standard Uranium jetzt durch die Decke?

Das große Geld folgt dem Strom. Während die großen Unternehmen der Wind- und Netztechnik, Siemens Energy und Nordex, nach Jahren der Unsicherheit endlich ihre Profitabilität zurückgewinnen, bereitet sich im hohen Norden Kanadas ein kleinerer Player im Hintergrund darauf vor, oben mitzumischen und nach oben empor zu klettern. Es geht nicht mehr nur um grüne Versprechen, sondern um knallharte Marktdaten und strategische Rohstoffsicherung. Werden die deutschen Schwergewichte ihren Höhenflug fortsetzen können? Und steht Standard Uranium nach einer quälend langen Seitwärtsphase tatsächlich vor einer Kursverdopplung? Wir haben die neuesten Entwicklungen analysiert und zeigen auf, warum genau jetzt Bewegung in diese drei Werte kommen könnte. Der Markt atmet zur Zeit noch tief durch, doch die Ruhe vor dem Sturm könnte schneller vorbei sein, als manchem Investor lieb ist. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, welche Signale die Branche gerade jetzt für Sie aussendet.

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