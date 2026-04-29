Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 29.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Zuerst +50%… jetzt ein $20M Graphen-Deal
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
Xetra
28.04.26 | 17:35
172,98 Euro
-2,50 % -4,44
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
SIEMENS ENERGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS ENERGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
173,12173,8028.04.
0,0000,00028.04.
zukunftsbilanzen.de
29.04.2026 06:46 Uhr
121 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Heiße Eisen für den Strom von morgen: Fliegen Siemens Energy, Nordex und Standard Uranium jetzt durch die Decke?

Das große Geld folgt dem Strom. Während die großen Unternehmen der Wind- und Netztechnik, Siemens Energy und Nordex, nach Jahren der Unsicherheit endlich ihre Profitabilität zurückgewinnen, bereitet sich im hohen Norden Kanadas ein kleinerer Player im Hintergrund darauf vor, oben mitzumischen und nach oben empor zu klettern. Es geht nicht mehr nur um grüne Versprechen, sondern um knallharte Marktdaten und strategische Rohstoffsicherung. Werden die deutschen Schwergewichte ihren Höhenflug fortsetzen können? Und steht Standard Uranium nach einer quälend langen Seitwärtsphase tatsächlich vor einer Kursverdopplung? Wir haben die neuesten Entwicklungen analysiert und zeigen auf, warum genau jetzt Bewegung in diese drei Werte kommen könnte. Der Markt atmet zur Zeit noch tief durch, doch die Ruhe vor dem Sturm könnte schneller vorbei sein, als manchem Investor lieb ist. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, welche Signale die Branche gerade jetzt für Sie aussendet.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.