von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Herr Stüssi, Sie betonen regelmässig die Krisenresistenz der RealUnit-Strategie. Inwiefern hat sich diese im geopolitisch schwierigen Jahr 2025 besonders bewährt? Daniel Stüssi: Ob eine Anlagestrategie funktioniert, erkennt man nicht am kurzfristigen Erfolg. Wir denken und handeln langfristig. Die RealUnit Strategie wurde bereits im Jahr 2001 entwickelt und feiert ihr 25-jähriges Bestehen. In dieser langen Zeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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