EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.kelag.at/media/pdf/publikationen/JFB/ESEF/Jahresfinanzbericht_2025.zip
29.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft
|Arnulfplatz 2
|9020 Klagenfurt
|Österreich
|Internet:
|www.kelag.at
|Ende der Mitteilung
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2317858 29.04.2026 CET/CEST
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