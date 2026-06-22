The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.06.2026
ISIN Name
US87260H1041 TMM REAL EST.DEV.GDR S 1
DE000A191XXX JAB HOLDINGS 18/26
US785592AXXX SABINE PASS LIQ. 17/27
AT0000A17XXX KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN
DE000A3E5XXX GATEWAY REAL ESTATE 21/26
XS1621351XXX EXPERIAN FIN. 17/26 MTN
DE000LB13XXX LBBW SZA NH 20/26
FR0011952XXX BPCE S.A. 14-26 ZO
US437076CXXX HOME DEPOT 24/26
XS2398745XXX BPP EU.HLDG. 21/26 MTN
CH1194000XXX HELVETIA VERS. 22/26
XS2344625XXX HANG.FU.C.HK 21/26 REGS
XS2497520XXX CELANESE US 22/26
US00914AAXXX SUMIS.AIR.LE 24/26 MTN
XS2837240XXX SAMBIA, REP. 24/53 REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.06.2026
ISIN Name
US87260H1041 TMM REAL EST.DEV.GDR S 1
DE000A191XXX JAB HOLDINGS 18/26
US785592AXXX SABINE PASS LIQ. 17/27
AT0000A17XXX KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN
DE000A3E5XXX GATEWAY REAL ESTATE 21/26
XS1621351XXX EXPERIAN FIN. 17/26 MTN
DE000LB13XXX LBBW SZA NH 20/26
FR0011952XXX BPCE S.A. 14-26 ZO
US437076CXXX HOME DEPOT 24/26
XS2398745XXX BPP EU.HLDG. 21/26 MTN
CH1194000XXX HELVETIA VERS. 22/26
XS2344625XXX HANG.FU.C.HK 21/26 REGS
XS2497520XXX CELANESE US 22/26
US00914AAXXX SUMIS.AIR.LE 24/26 MTN
XS2837240XXX SAMBIA, REP. 24/53 REGS
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