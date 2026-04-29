Ebenfalls vom starken Konsum profitiert Visa. Der Zahlungsdienstleister hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal gezeigt, dass der Konsum auf dem Zahlungsnetzwerk trotz geopolitischer Unsicherheit robust bleibt. Der bereinigte Nettogewinn stieg auf 6,3 Milliarden Dollar beziehungsweise 3,31 Dollar je Aktie und lag damit über den Erwartungen. Getragen wurde das von einem Anstieg des Zahlungsvolumens um 9 Prozent und einem Plus beim grenzüberschreitenden Volumen von 12 Prozent. Zugleich hob Visa den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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