Am 13. April veröffentlichten wir im RuMaS Express einen Artikel mit der Überschrift: "Siltronic vor dem Durchbruch: Zündet die Aktie jetzt den Turbo?" Nur wenige Tage später, am 19. April, konnten wir bereits den Erfolg vermelden: Unter der Überschrift "Turbo-Gewinne, Kursziel erreicht und Express-Analyse bestätigt" wurde deutlich, dass unsere Prognose eingetroffen war. In der Mitteilung an die Abonnenten hoben wir unter anderem hervor, dass aus ...

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