EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: VIDINEXT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die VIDINEXT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/04/GB2025-1.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/04/GB2025-1.pdf
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIDINEXT AG
|Poststrasse 24
|6300 Zug
|Schweiz
|Internet:
|http://www.vidinext.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2319038 30.04.2026 CET/CEST
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