ALBIS Leasing AG setzt ihren Wachstumskurs fort und präsentiert für 2025 solide Zahlen in einem schwierigen Marktumfeld. Während viele Finanzdienstleister unter steigenden Risiken leiden, zeigt sich ALBIS robust - mit Rekordwerten im Neugeschäft und einer erneut steigenden Dividende. Für Anleger rückt damit ein klassischer, oft unterschätzter Nebenwert wieder stärker in den Fokus. Wachstum im Neugeschäft als zentraler Treiber Im Geschäftsjahr 2025 gelingt es ALBIS, das Neugeschäft weiter auszubauen. Das Volumen steigt auf 105,6 Mio. Euro und erreicht damit einen neuen Höchstwert. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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