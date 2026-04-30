Luzern - Der mehrheitlich zum Axpo-Konzern gehörende Energieversorger CKW baut rund 60 Stellen im Solar- und Wärmegeschäft ab oder verlagert sie. Grund ist die schwächere Nachfrage am Solarmarkt. Insgesamt wurden 30 Mitarbeitende entlassen, weitere 30 erhielten vergangene Woche Änderungskündigungen teils mit einem neuen Arbeitsort, wie ein Firmensprecher der Nachrichtenagentur AWP am Donnerstag bestätigte. Zuvor hatten die CH-Media-Zeitungen online ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab