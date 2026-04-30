The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.04.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2026
ISIN Name
CA0211551068 ALSET AI VENTURES INC.
CA2372342089 DARK STAR MINERALS INC.
CA3186411078 FIRST ATLANTIC NICKEL
DE000A0AEDB2 ROSENKAVALIE.2008 08/47A
GB00B01QGH57 SUNDA ENERGY LS -,00025
GB00BL6K7L04 HYDRO.CAP.GROWTH LS -,01
NL0014332678 JDE PEETS NV EO-,01
US61772BAB99 MORGAN STANL 21/27 FLR
US81686C1045 SEMRUSH HLD. CL.A -,00001
US87807D6085 TC BIOPHA.(H.)SP.ADS/4000
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2026
ISIN Name
CA0211551068 ALSET AI VENTURES INC.
CA2372342089 DARK STAR MINERALS INC.
CA3186411078 FIRST ATLANTIC NICKEL
DE000A0AEDB2 ROSENKAVALIE.2008 08/47A
GB00B01QGH57 SUNDA ENERGY LS -,00025
GB00BL6K7L04 HYDRO.CAP.GROWTH LS -,01
NL0014332678 JDE PEETS NV EO-,01
US61772BAB99 MORGAN STANL 21/27 FLR
US81686C1045 SEMRUSH HLD. CL.A -,00001
US87807D6085 TC BIOPHA.(H.)SP.ADS/4000
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