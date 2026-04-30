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WKN: A411JQ | ISIN: US87807D6085 | Ticker-Symbol: T0U
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31.07.24 | 09:59
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Biotechnologie
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ALSET AI VENTURES
ALSET AI VENTURES INC Chart 1 Jahr
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ALSET AI VENTURES INC0,014+23,64 %
DARK STAR MINERALS INC0,0120,00 %
FIRST ATLANTIC NICKEL & COBALT CORP0,340-5,56 %
HYDROGEN CAPITAL GROWTH PLC0,0610,00 %
JDE PEETS NV31,880+0,13 %
SEMRUSH HOLDINGS INC10,0400,00 %
SUNDA ENERGY PLC0,0010,00 %
TC BIOPHARM HOLDINGS PLC ADR0,8250,00 %
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