Neuseeland vollzieht einen deutlichen Kurswechsel in der Energiepolitik. Nach Jahren sinkender Gasproduktion hat die Regierung das Explorationsverbot aufgehoben, neue Genehmigungsverfahren geöffnet und einen Fonds zur Förderung zusätzlicher Gasprojekte aufgelegt. Parallel verfolgt sie den Aufbau des ersten LNG-Importterminals des Landes. Es soll die Versorgung absichern, wenn heimische Förderung und Strom aus Wasserkraft nicht ausreichen. Der Reformdruck wächst. Neuseeland erzeugt einen großen Teil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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