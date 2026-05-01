Trondheim - Mit einer neuen Kupplung wollen Ingenieure der norwegischen Grossforschungsanlage SINTEF Energie zur Ladung von E-Schiffen induktiv übertragen und die Verbindung in Materialien einkapseln, die so gut wie allem standhalten. Selbst Korrosion soll chancenlos sein. Verfahren an Land erprobtGiuseppe Guidi von der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technik und sein Team haben die berührungslose Ladetechnik entwickelt, die an Land ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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