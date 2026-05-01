Der niederländische Ladeanbieter Allego hat eine neue Version seiner App herausgebracht. Über die sind ab sofort nicht nur die Allego-eigenen Ladepunkte zugänglich, sondern auch jene anderer Betreiber - und das zu einheitlichen Konditionen. Dass die Lade-Landschaft noch recht fragmentiert ist, ist allen bekannt, die mit einem Elektroauto unterwegs sind und öffentlich laden. Es gibt viele Anbieter, Ladekarten und Apps, um Zugang zu ein und demselben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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