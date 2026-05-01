Am 01.05.1976 wurde Kohlberg Kravis Roberts & Co. gegründet von Jerome Kohlberg Jr. und den beiden Cousins Henry Kravis und George R. Roberts. Sie legten damit den Grundstein für eine der einflussreichsten Entwicklungen der modernen Finanzgeschichte: die Etablierung von Private Equity als eigenständige Anlageklasse. Die drei KKR-Gründer hatten zuvor bei den Investmentbank Bear Stearns gearbeitet und dort erste Erfahrungen mit fremdfinanzierten Unternehmensübernahmen gesammelt. Ihr Ansatz, Unternehmen überwiegend durch Schulden zu erwerben und diese Schulden anschließend aus den Cashflows der übernommenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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