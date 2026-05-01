Amazon ist längst ein KI- und Chip-Profiteur - und genau deshalb bleibt die Aktie für uns attraktiv. Der Markt schaut oft zuerst auf E-Commerce, doch der eigentliche Hebel liegt bei AWS, künstlicher Intelligenz und eigener Rechenzentrums-Infrastruktur. Amazon baut mit eigenen KI-Chips wie Trainium und Inferentia seine Abhängigkeit von externen Halbleiterlieferanten ab, senkt perspektivisch die Kosten pro KI-Workload und schafft eine stärkere Margenbasis im Cloudgeschäft. Mit unserem Call-Optionsschein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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