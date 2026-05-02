Die mit enormer Spannung erwartete Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 brachte nicht den entscheidenden Impuls. Der Markt quittierte die ambivalenten Zahlen mit Zurückhaltung. Dennoch manifestiert sich das Ausbruchsszenario der Amazon-Aktie. Die Konstellation könnte nicht spannender sein.Amazon mit robusten Zahlen für das 1. Quartal 2026 Amazon gab den Umsatz für das 1. Quartal 2026 mit 181,519 Mrd. US-Dollar an, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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