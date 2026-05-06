

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Rational AG (RTLLF.PK) released a profit for its first quarter that Increased, from last year



The company's earnings totaled EUR59.25 million, or EUR5.21 per share. This compares with EUR56.87 million, or EUR5.00 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 7.6% to EUR317.63 million from EUR295.29 million last year.



Rational AG earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: EUR59.25 Mln. vs. EUR56.87 Mln. last year. -EPS: EUR5.21 vs. EUR5.00 last year. -Revenue: EUR317.63 Mln vs. EUR295.29 Mln last year.



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