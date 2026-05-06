Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch deutlich im Plus. Die Anfangsgewinne hat der SMI dabei stetig ausgebaut, ehe kurz vor Mittag nochmals ein deutlicher Sprung nach oben gelang. Dieser letzte Zwick wurde von einem Händler mit einer Meldung von Axios begründet, wonach die USA und Iran kurz vor einer Einigung auf ein Kriegsende stünden. Aber schon seit Handelsbeginn wird das Sentiment von Hoffnungsschimmern im Zusammenhang mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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