Die globalen Märkte reagierten gestern sehr dynamisch auf Trumps Pause vom "Project Freedom". Der US-Präsident beendet vorläufig die US-Militärmission zur Begleitung von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus. Nach anfänglicher Marktanspannung infolge erneuter Angriffe auf Frachtschiffe stabilisierten sich die Ölpreise leicht, als Trump die Aussetzung der Mission mit laufenden Iran-Verhandlungen begründete. Anleger bleiben skeptisch: Geopolitische Unsicherheiten im Persischen Golf belasten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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