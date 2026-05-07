Solarstromproduzent Edisun soll im Zuge einer Kapitalerhöhung mit dem Schweizer Investor Smartenergy zusammengelegt werden. Im Fokus des Geschäfts soll neben PV- und Wind-Batterie-Projekten die Versorgung von Rechenzentren sowie synthetische Kraftstoffe stehen. Der Schweizer Photovoltaikstrom-Produzent Edisun Power steht vor einer Neuausrichtung. Wie das Unternehmen mitteilte, soll das Geschäft mit dem des Investment-Unternehmens Smartenergy Group AG zusammengeführt werden. Demnach wickele Edisun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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