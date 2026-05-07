Die Continental-Aktie konnte sich von dem Kurseinbruch durch den Iran-Konflikt wieder teilweise erholen. Am Donnerstag geht die Kurserholung weiter; aktuell steht sie bei 69 €. Gegenüber dem Hoch vom Februar mit rund 75,50 € besteht noch eine Differenz von rund -9%. Lohnt sich hier ein Einstieg? Ertrag deutlich gesteigert Nachdem im vergangenen Geschäftsjahr eine massive Restrukturierung erfolgte, blickt der Konzern jetzt wieder zuversichtlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de