ROUNDUP: Bayer übertrifft Erwartungen - Agrarsparte überzeugt - Kurssprung

LEVERKUSEN - Bayer hat dank guter Agrargeschäfte und Kostensenkungen die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen. Zudem legten in der Pharmasparte die Verkaufszahlen noch recht neuer Medikamente weiter deutlich zu. Der Aktienkurs zog im frühen Handel an. JPMorgan-Analyst Richard Vosser sprach in einer ersten Reaktion von starken Geschäftszahlen, die zu steigenden Gewinnerwartungen am Markt führen dürften.

ROUNDUP: Zalando passt Jahresprognose an - Aktie gibt am Dax-Ende kräftig nach

BERLIN - Zalando hat im zweiten Quartal von Zuwächsen durch die Übernahme von About You und einem starken Firmenkundengeschäft profitiert. Dennoch erzielte der Online-Modehändler weniger Umsatz als erwartet und verdiente auch weniger als gedacht. Die Prognose für das laufende Jahr konkretisierte das Management. Dies spiegele die Ergebnisse des ersten Halbjahres wider und keine geänderten Erwartungen für den restlichen Jahresverlauf, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Dienstag mit. Bei den Anlegern kam das nicht gut an.

ROUNDUP 2: Hohe Sondereffekte bescheren FMC starkes Quartal - Aktie unter Druck

BAD HOMBURG - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat dank seines Sparprogramms, höherer Vergütungen und einer Sondererstattung in den USA im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Auch bei der Einführung eines effizienteren Dialysegeräts in den USA kommt der Dax -Konzern zügig voran. Vorstandschefin Helen Giza verspricht sich davon einen weiteren Schub für die Profitabilität und sprach am Dienstag vor Analysten von ersten Behandlungserfolgen. Die Aktie aber sank. An der Börse überwogen die Sorgen über die Sondereffekte und die enttäuschenden Behandlungszahlen in den USA.

ROUNDUP 2: Teures Kerosin bringt Lufthansa Gewinneinbruch - Aktie sackt ab

FRANKFURT - Teures Kerosin und Streiks der eigenen Crews haben der Lufthansa den Frühsommer verhagelt. Trotz höherer Ticketpreise sackte der bereinigte operative Gewinn im zweiten Quartal um 56 Prozent auf 383 Millionen Euro ab, wie der MDax-Konzern am Dienstag berichtete. Auch für die zweite Jahreshälfte können Passagiere eher nicht auf billigere Tickets hoffen. Für das Gesamtjahr hält Vorstandschef Carsten Spohr nun auch einen Gewinnrückgang für möglich.

ROUNDUP: KI-Datenfirma Palantir mit mehr als 90 Prozent Umsatzplus

MIAMI - Das Geschäft der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir ist im vergangenen Quartal rasant gewachsen. Das KI-Unternehmen konnte den Umsatz im Jahresvergleich mit einem Plus von 93 Prozent fast verdoppeln. Mit Erlösen von knapp 1,94 Milliarden Dollar übertraf Palantir deutlich die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit 1,8 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Allein binnen drei Monaten wuchs der Umsatz um rund ein Fünftel.

Caterpillar verdient deutlich mehr - Energietechnik für Rechenzentren treibt

IRVING - Der Baumaschinen- und Turbinenbauer Caterpillar profitiert vom enormen Strombedarf der weltweit entstehenden KI-Rechenzentren. Aber auch die Geschäfte mit Baumaschinen und der Bergbauindustrie liefen für den Konzern deutlich stärker. Alles in allem schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um rund elf Prozent zu.

US-Pharmakonzern Pfizer wächst unerwartet stark - Umsatzziel angehoben

NEW YORK - Der US-Pharmakonzern Pfizer blickt nach einem unerwartet starken Wachstum im zweiten Quartal positiver auf die Umsatzentwicklung im Gesamtjahr. Der Erlös soll nun bei 60,5 bis 62,5 Milliarden Dollar herauskommen, verkündete das Unternehmen am Dienstag in New York. Das untere Ende der Bandbreite liegt nun 1 Milliarde Dollar höher als zuvor. Seine Gewinnziele, die unter anderem Belastungen durch eine Lizenzvereinbarung einpreisen, bestätigte das Unternehmen. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel leicht nach.

Spotify enttäuscht mit Quartalsprognose - Aktie gibt vorbörslich nach

GÖTEBORG - Der Ausblick von Spotify auf das laufende dritte Quartal bleibt hinter den Erwartungen zurück. Der Streamingdienst rechnet mit 788 Millionen monatlichen Nutzern, wie er am Dienstag in Göteborg mitteilte. Analysten hatten mehr auf dem Zettel, ebenso wie beim operativen Gewinn. Diesen erwarten die Schweden bei 670 Millionen Euro, basierend auf einem Umsatzanstieg auf 5 Milliarden Euro, welcher auch von Währungseffekten getrieben sein dürfte. Die Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel gut 1 Prozent.

McDonald's-Kunden schauen weiter aufs Geld - kaum Wachstum in den USA

CHICAGO - Die Schnellrestaurant-Kette McDonald's bekommt in den USA weiter die Sparsamkeit ihrer Kunden zu spüren. Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz in den bestehenden McDonald's-Restaurants des Landes im Jahresvergleich nur um 0,8 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Chicago mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit etwas mehr gerechnet. Stärker aufwärts ging es auf vergleichbarer Basis in Deutschland, Australien, Großbritannien und Japan. In China ging der vergleichbare Absatz hingegen zurück. Am Finanzmarkt war die Reaktion positiv: Die Aktie gewann im vorbörslichen Handel rund 1,5 Prozent.

Neue Arzneien geben US-Pharmakonzern Merck & Co Schub - Neue Jahresziele

RAHWAY - Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat im zweiten Quartal von einer starken Nachfrage nach neueren Medikamenten profitiert. Dabei wuchs der Umsatz unerwartet stark. Das Management um Konzernchef Robert Davis hob laut Mitteilung vom Dienstag seine Umsatzziele für das Jahr 2026 leicht an, senkte aber wegen der Übernahme des Leukämie-Spezialisten Terns Pharmaceuticals seine Gewinnprognose. Für die Aktie des Konzerns ging es vorbörslich um gut ein Prozent nach oben.

ROUNDUP: Conti zehrt noch von starkem Reifengeschäft - Nahost belastet nun

HANNOVER - Der Reifenhersteller Continental hat im zweiten Quartal weiter vom guten Lauf bei großen und teuren Reifen profitiert. So verdiente der Dax -Konzern im Tagesgeschäft mehr als erwartet, weil sich der Anteil dieser Reifen weiter erhöht hat und die Materialkosten nach wie vor günstiger ausfielen. Das dürfte aber nun mit dem Iran-Krieg und den gestiegenen Rohölpreisen ein Ende haben. Conti-Finanzchef Roland Welzbacher stimmte am Dienstag auf Gegenwind bei den Kosten ein, die Profitabilität im Reifengeschäft werde im zweiten Halbjahr schwächer ausfallen. Die Aktie gab nach.

ROUNDUP 2: LEG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Investitionen belasten

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von einer hohen Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren. Unternehmenschef Lars von Lackum bestätigte am Dienstag zur Vorlage der Halbjahreszahlen die Ziele für 2026. Die Aktie verlor zuletzt rund 0,3 Prozent.

ROUNDUP: HSBC spitzt nach gutem Quartal den Rotstift - Wieder Aktienrückkauf

LONDON/HONGKONG - Die britische Großbank HSBC nimmt sich nach einem überraschend guten Quartal höhere Einsparungen vor. HSBC-Chef Georges Elhedery will die jährlichen Kosten des auf Asien fokussierten Geldhauses statt um 1,5 Milliarden jetzt um 2 Milliarden Dollar (1,7 Mrd Euro) senken, wie die Bank am Dienstag in London und Hongkong mitteilte. Zudem nimmt die Bank den Rückkauf eigener Aktien wieder auf.

ROUNDUP/Hugo Boss: Verhaltene Nachfrage lastet auf Umsatz und Ergebnis

METZINGEN - Eine maue Konsumstimmung insbesondere in Europa sowie der laufende Konzernumbau belasten den Modekonzern Hugo Boss . Umsatz und Ergebnis gingen im zweiten Quartal deutlich zurück. Dabei sieht Konzernchef Daniel Grieder Fortschritte bei der Restrukturierung. Angesichts des schwierigen Marktumfelds will sich das Unternehmen stärker auf die Profitabilität konzentrieren als auf Wachstum.

ROUNDUP: Hohe Chip-Nachfrage treibt Geschäft von Elmos an - Aktie verliert

LEVERKUSEN - Das Chipunternehmen Elmos profitiert weiter von einer hohen Nachfrage und hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt. Allerdings schwächte sich das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal ab. Elmos wachse weiter sehr dynamisch und steigere gleichzeitig die Profitabilität, merkte Konzernchef Arne Schneider an. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen.



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



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