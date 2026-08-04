Zahlreiche große Pharma-Konzerne legen in dieser Handelswoche ihre Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vor. Während am morgigen Mittwoch mit Eli Lilly und Novo Nordisk die Marktführer bei den Adipositas-Medikamenten ihre Bilanzen vorlegen, haben Pfizer und Merck & Co bereits am Dienstag frische Ergebnisse vorgelegt. Merck & Co kann einmal mehr überzeugen.Der US-Pharma-Konzern steigerte im zweiten Quartal den Umsatz um fünf Prozent auf 16,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten nur mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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