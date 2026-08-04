Chicago - Die Schnellrestaurant-Kette McDonald's bekommt in den USA weiter die Sparsamkeit ihrer Kunden zu spüren. Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz in den bestehenden McDonald's-Restaurants des Landes im Jahresvergleich nur um 0,8 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Chicago mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit etwas mehr gerechnet. Stärker aufwärts ging es auf vergleichbarer Basis in Deutschland, Australien, Grossbritannien und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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