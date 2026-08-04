Zalando steigerte im zweiten Quartal 2026 Umsatz und operatives Ergebnis, blieb beim Bruttowarenvolumen und beim bereinigten Ebit jedoch hinter den Markterwartungen zurück. Die Aktie brach daraufhin zeitweise um rund 16 Prozent ein, obwohl die Übernahme von About You bereits Synergien und einen Kundenrekord brachte. Das Management konkretisierte die Jahresprognose, setzt auf weitere Einsparungen und hält an den mittelfristigen Zielen für 2028 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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