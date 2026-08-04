Uran & Kernenergie-Aktien: Palantir: Stark - Bayer: Überraschung - Zalando: Chance?

Palantir liefert starke Zahlen und die Aktie schießt in die Höhe. Ist das der Befreiungsschlag für das Papier, das zuletzt stark gelitten hatte? Die Analysten bleiben vorsichtig. Sollten Anleger das auch bleiben?Thema des Tages: Uran und Kernenergie-Aktien Aktien aus der Branche haben die Nerven der Anleger zuletzt stark strapaziert. Jetzt deutet sich an, dass Uran- und Kernenergie-Aktien wieder in Schwung kommen könnten. Wo sollten Anleger zugreifen? Bei den größten Kernkraftwerksbetreibern Vista und Constellation Energy, oder bei den Uranproduzenten Cameco und Kazatomprom? Ein tiefer Blick in die Branche mit 5 Favoriten, einem ETF und einem Wert für Zocker Bayer: Eine positive …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran