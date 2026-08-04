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Markus Weingran
04.08.2026 15:27 Uhr
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Uran & Kernenergie-Aktien: Palantir: Stark - Bayer: Überraschung - Zalando: Chance?

Palantir liefert starke Zahlen und die Aktie schießt in die Höhe. Ist das der Befreiungsschlag für das Papier, das zuletzt stark gelitten hatte? Die Analysten bleiben vorsichtig. Sollten Anleger das auch bleiben?Thema des Tages: Uran und Kernenergie-Aktien Aktien aus der Branche haben die Nerven der Anleger zuletzt stark strapaziert. Jetzt deutet sich an, dass Uran- und Kernenergie-Aktien wieder in Schwung kommen könnten. Wo sollten Anleger zugreifen? Bei den größten Kernkraftwerksbetreibern Vista und Constellation Energy, oder bei den Uranproduzenten Cameco und Kazatomprom? Ein tiefer Blick in die Branche mit 5 Favoriten, einem ETF und einem Wert für Zocker Bayer: Eine positive …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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