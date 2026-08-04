Die Lufthansa hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) fiel im Jahresvergleich von 870 Millionen auf 383 Millionen Euro und lag damit leicht unter den Erwartungen des Unternehmens (401 Millionen Euro). Belastet wurde das Quartal allerdings auch durch Streiks, die das Ergebnis um mehr als 150 Millionen Euro schmälerten. Dazu kommt noch ein schwacher Ausblick. : Die Lufthansa rechnet nun nur noch mit einem operativen Gewinn (EBIT) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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