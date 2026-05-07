Rheinmetall & Co im Check | Arm: Probleme? | Fortinet: Die Wende? | Deutz: Stark
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|Arm posts recording-breaking revenue for full-year and Q4 '26, with its share of hyperscaler CPU compute hitting 50%
|13:42
|BofA raises Arm Holdings stock price target on AI CPU potential
|13:42
|RBC Capital raises Arm Holdings stock price target on data center growth
|13:34
|BofA erhöht Kursziel für Arm Holdings aufgrund von KI-CPU-Potenzial
|13:34
|RBC Capital hebt Kursziel für Arm Holdings wegen Rechenzentrums-Wachstum an
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|Aktuelle Nachrichten
|13:30
|Was Insider bei Deutz heute bereits wissen: Das Signal das die meisten Anleger noch nicht kennen - Was ich konkret unternommen habe
|13:15
|Deutz in den schwarzen Zahlen - Aktie deutlich im Plus
|Der Kölner Deutz-Konzern erzielte im ersten Quartal 2026 einen Auftragseingang von 771,0 Millionen Euro, nach 546,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum - ein Anstieg von 41,2 Prozent. Wesentliche Treiber...
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|12:27
|Deutz: Starke Quartalszahlen beflügeln Jahresziele
|Deutz verzeichnete im ersten Quartal einen überraschend starken Anstieg beim Auftragseingang und profitierte zugleich deutlich von seinem laufenden Sparprogramm. Der Motorenhersteller kehrte in die...
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|11:54
|Rheinmetall & Co im Check | Arm: Probleme? | Fortinet: Die Wende? | Deutz: Stark
|Rheinmetall & Co im Check | Arm: Probleme? | Fortinet: Die Wende? | Deutz: Star
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|11:53
|46% mehr operativer Gewinn: Richtig gute Zahlen: Deutz-Aktie schießt fast 9 Prozent ins Plus
|© Foto: Henning Kaiser - dpaDer Motorenhersteller überrascht mit starken Q1-Zahlen: Der operative Gewinn zieht kräftig an, das Sparziel wird übertroffen, und Konzernchef Schulte denkt laut über eine...
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|Aktuelle Nachrichten
|13:58
|Fortinet: Rosenblatt erhöht Kursziel nach starken Q1-Zahlen auf 125 Dollar
|13:54
|This Fortinet Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday
|13:18
|Fortinet stock rating upgraded to buy at BTIG on strong results
|12:54
|Evercore ISI raises Fortinet stock price target on strong product demand
|12:30
|Fortinet: Das Signal das jetzt alles ändern könnte: Die Entwicklung die jetzt niemand auf dem Schirm hat - Handeln Sie, bevor es zu spät ist
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|Aktuelle Nachrichten
|13:38
|RHEINMETALL AG: Marktbewegung mit Substanzprüfung
|13:30
|Was bei Rheinmetall AG gerade passiert: Das Warnsignal das die meisten Anleger jetzt übersehen - Was ich konkret unternommen habe
|13:15
|Rheinmetall-Aktie: Nicht jeder sieht weiteres Kurspotenzial
|Der Umsatz von Rheinmetall im ersten Quartal 2026 gilt als Enttäuschung. Gemeldet werden 1,938 Milliarden Euro, der Konsens stand bei 2,27 Milliarden Euro. Auch das operative Ergebnis von 224 Millionen...
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|13:06
|AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall nach Detail-Zahlen schwach - Analysten positiv
| (neu: Kurs, Experten und Hintergrund) FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien von Rheinmetall ist es am Donnerstag nach weiteren Details zum ersten Quartal abwärts gegangen. Zeitweise fielen...
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|12:54
|JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach weiteren Zahlendetails vom ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2220 Euro belassen. Neue Erkenntnisse...
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|Unternehmen / Aktien
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|ARM HOLDINGS PLC ADR
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|DEUTZ AG
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|FORTINET INC
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|RHEINMETALL AG
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