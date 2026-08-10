Intel gewinnt mit Fortinet einen wichtigen externen Kunden für sein Foundry-Geschäft und erreicht damit einen bedeutenden Meilenstein beim strategischen Umbau des Konzerns. Gleichzeitig wächst das Geschäft mit Rechenzentren und KI kräftig, während eine Milliardenbelastung im Zusammenhang mit dem CHIPS Act für einen hohen Nettoverlust sorgt. Neue Produkte, weitere Kostensenkungen und Partnerschaften wie mit Google Cloud sollen Intel künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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