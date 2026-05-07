Die Stellantis-Marke DS Automobiles präsentiert mit dem neuen DS N°7 den Nachfolger des DS 7 - und den zugehörigen Stromer DS N°7 E-Tense. Als Preis für die Elektro-Version ruft DS in Deutschland ab 56.300 Euro auf. Der Bestellstart soll in wenigen Wochen erfolgen, der Marktstart dann im Herbst. Der DS N°7 (gesprochen: "DS Nummer Sieben") ist ein Kompakt-SUV, das in der nun eingepreisten, neuen Generation auf die Plattform STLA-Medium wechselt. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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